Dalic sul Milan: "Serve tempo. E Boban è l’uomo giusto"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico della Croazia, Zlatko Dalic, ha parlato anche del club rossonero: "Tutto il Milan ha bisogno di tempo, non solo Rebic. Non si possono cambiare le cose in pochi mesi. Zvone è impegnato a costruire una squadra completamente nuova, con tanti giocatori diversi. La difficoltà aumenta quando sei al Milan, dove tutti aspettano i risultati del passato. Boban sa anche questo, è l’uomo giusto perché ha vissuto quegli anni e può capire cosa occorre alla squadra di oggi. Comprare giocatori che possano diventare campioni in futuro richiede pazienza. Quanta? Minimo due o tre anni, certo non sei mesi. Sei mesi sono troppo pochi anche per uno come il mio amico Zvone".