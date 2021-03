Dalot a MilanTv: "Felice per questo gol ma molto di più per la prestazione della squadra. Non è facile cambiare posizione tutte le partite"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Diogo Dalot ha parlato nel post partita di Hellas Verona-Milan. Queste le domande e le risposte:

Sul primo gol in A e la prestazione della squadra.

"Sono felice per questo primo gol ma molto di più per la prestazione della squadra. L'atteggiamento è stato giusto e lo abbiamo dimostrato"

Sul suo rendimento sia sulla fascia destra che sinistra.

" In tutte le partite cerco di fare il meglio e di dare il massimo per il club. Non è facile cambiare posizione tutte le partite ma voglio dare il meglio per il Milan e il club"

Sul suo adattamento al calcio italiano.

"Si può sempre migliorare. Sono un ragazzo che vuole lavorare e migliorare giorno dopo giorno. Mi sto adattando al calcio che giochiamo. Sono felice perchè questa partita aiutano a dare confidenza alla squadra e a me"

Sul suo ritorno a Old Trafford.

"E' un occasione speciale, non posso mentire. Sono contento di rivedere compagni e uno stadio che mi ha dato tanto. Ora sono un giocatore del Milan e se giocherò darò il massimo per il club. Se arriviamo con questa confidenza potremo fare bene"

Sul gol provato in allenamento o alla playstation.

"Ho provato questo gol in allenamento. Proviamo sempre tanti tiri a fine allenamento. L'ho segnato in partita e sono molto contento"