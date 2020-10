Dalot a Sky: "Con Zlatan la squadra può solo migliorare. È una gioia averlo con noi"

Diogo Dalot, intervistato da Sky Sport, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Quando hai un giocatore come Zlatan la squadra può solo migliorare. Tutti vogliono giocare con i migliori, è il sogno di ogni calciatore. E quando hai un giocatore come lui, uno che in pochi secondi può decidere una partita, o anche tre in fila… La sua carriera parla per lui, non penso di dover presentare io Zlatan (ride, ndr). È una gioia averlo in squadra. Ci può aiutare tanto con la sua esperienza, per il tipo di giocatore che è, per come gioca. Per quanto è esigente. È fantastico avere un giocatore così, perché possiamo imparare tanto. Che a 39 anni riesca a fare queste cose è fantastico".