Dalot: "Giocare con Leao è facile. Sul gol di giovedì non ho neanche guardato in area"

Intervistato da Milan TV, il terzino portoghese Diogo Dalot ha parlato del legame sul campo con Rafael Leao: "Con lui è facile perché ci capiamo facilmente, so che è un giocatore che vuole la pala sulla corsa e ho sentito la sua voce. Se guardate il replay non ho neanche guardato molto in area per vedere dove fosse, ho immaginato dove sarebbe stato e per fortuna era nel posto giusto per segnare".