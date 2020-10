Dalot: "Spero di diventare un giocatore completo al Milan"

Durante la sua conferenza stampa di presentazione, Diogo Dalot ha parlato così delle sue qualità: "Si può sempre migliorare. Io sono un giocatore a cui piace molto lavorare e provare a migliorare. Sto cercando di mantenere le mie qualità, voglio tenere questa mentalità. Quando uno sa che qualcosa non va bene, deve lavorare per migliorare. So che devo migliorare in difesa e anche in attacco. Questo è il posto giusto per farlo. Qui c'è la mentalità giusta, io devo solo continuare a lavorare per migliorarmi. Spero di diventare un giocatore completo al Milan".