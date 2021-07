Damiani: "Maignan non farà rimpiangere Donnarumma"

Intervistato da Tuttosport, il noto agente Oscar Damiani ha parlato così di Mike Maignan: "Donnarumma non si discute, è uno dei più grandi portieri al mondo. Ma Maignan non lo farà rimpiangere, è un’ottima scelta. Si tratta di un portiere dotato di grande fisicità ed esplosività. Migliore di Donnarumma nelle uscite alte, io nutro molto fiducia su di lui. Dovrà però adattarsi alla Serie A, imparare la nostra lingua per dirigere la difesa e qui ci vorrà un po’ di tempo. Il Milan è in buone mani, letteralmente".