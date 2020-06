Dani Alves: "L'età è solo un numero. Nel Milan di oggi sarei una promessa"

Intervistato dal programma 'Hoy no sale', il terzino del San Paolo Dani Alves con un glorioso passato in Europa ha parlato della sua ottima condizione fisica facendo un cenno al Milan, squadra orientata su un progetto giovani. Queste le sue parole: “Io nel Milan di oggi sarei una promessa. L’età è solo un numero, ho ancora voglia di combattere giocando a calcio. Prima correvo 12 km a partita, ma la cosa intelligente è correrne 8 bene. Sono sicuro di una cosa: non voglio vergognarmi di essere in campo. Quando non sarò più in grado, mi ritirerò”.