Dani Ceballos: "Voglio convincere Ancelotti e restare al Real"

Il giocatore del Real Madrid, Dani Ceballos, è stato intervistato dal quotidiano AS dal ritiro della Nazionale spagnola prima dei Giochi Olimpici. "La mia intenzione è di giocare nel Real Madrid l'anno prossimo - ha dichiarato -. Non mi sono mai pentito di aver firmato per il Real. È quello che qualsiasi giocatore vorrebbe perché sai che guardano ai migliori calciatori del mondo. Ho sempre voluto fare cose importanti in questo club e lotterò per questo. Ho un contratto di due anni, dopo i Giochi vedremo se la società mi contatterà e lì deciderò. La spazio a centrocampo è ampio, perché Ancelotti gioca 4-3-3 e a volte con uno degli estremi che entra dentro. Dipenderà dalle mie prestazioni, dal mio stato di forma. Abbiamo un discorso in sospeso per sapere cosa vuole da me. Quello che ho molto chiaro è che se voglio giocare devo convincerlo sul campo per rendergli la vita difficile".