Dani Olmo, il papà rivela: "Abbiamo incontrato il Milan quando c'era Leonardo"

La redazione di calciomercato.com ha intervistato Miquel Olmo, padre di Dani, attaccante spagnolo della Dinamo Zagabria, che ha commentato così le voci di mercato che accostano il figlio al Milan: "E' vero, abbiamo incontrato il Milan quando c'era Leonardo. Non so se il suo addio, o il cambio di direzione sportiva o il fatto che non sono riusciti a trovare un accordo con la Dinamo ha raffreddato l'interesse. Se non ci sono più possibilità con i rossoneri? Non lo so sinceramente, non è una domanda da fare a me. Quello che posso dire che il Milan è uno dei club più grandi, per qualsiasi calciatore di livello deve essere un orgoglio e una possibilità giocare con quella maglia. Abbiamo avuto due riunioni in Italia, una con il Milan e una con un altro grande club. Per raggiungere un accordo serve trovare un'intesa con la Dinamo Zagabria".