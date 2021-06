Daniel Sanchez: "Giroud è unico, può giocare ovunque"

Tuttosport ha intervistato Daniel Sanchez, allenatore di Giroud ai tempi Tours, per parlare proprio del centravanti francese: "È un giocatore che tutti i tecnici vorrebbero allenare. Dà sempre il massimo, non crea mai problemi. È completo. Possiede un’intelligenza tattica sopra la norma. Sa come muoversi dentro e fuori l’area di rigore. Può giocare dietro ad un’unica punta. In coppia con un altro compagno di reparto. O come attaccante centrale. In Francia non esistono attaccanti con le sue stesse caratteristiche. La coesistenza con Ibra sarebbe molto interessante. Il Milan è un grande club e sarei curioso di vedere in campo questa coppia d’attacco incredibile. Costa solo 4 milioni? È pochissimo. Sono sorpreso che la sua valutazione sia questa. Parliamo di un campione del mondo. Di un calciatore che fa la differenza. A queste cifre sarebbe davvero un colpaccio per il Milan".