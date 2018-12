De Grandis: "Higuaín opaco, ma il problema sono i compagni. Con Bonaventura e Biglia out sono spariti i gol dell'argentino"

Ospite dell'edizione serale di Sky Sport 24, Stefano De Grandis ha parlato così del momento difficile di Gonzalo Higuaín: "Ha fame di gol ma non riesce a giocare bene per la squadra, come invece faceva ad inizio stagione. Un paio di azioni sono emblematiche, come un contropiede incredibile sciupato contro il Torino. Higuaín ha sempre dimostrato in carriera di essere un grandissimo regista offensiva, ma ora è poco lucido. Il problema alla base è ciò che circonda Gonzalo, uno come Çalhanoglu non può sbagliare tutte quelle verticalizzazioni, per non dire di Suso che a Bologna è mancato. I gol di Higuaín sono spariti con lo smantellamento del centrocampo titolare del Milan, in cui sono assenti Bonaventura e Biglia che è unico per geometrie e tempi di gioco".