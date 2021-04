De Grandis: "Leao è forte, ma come prima punta si specchia un po' troppo"

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport su Rafael Leao nel pre partita di Lazio-Milan: "Leao è forte, ma come prima punta mi pare si specchi un po' troppo ed è troppo poco concreto. Il Mandzukic visto nella Juventus è l'ideale, perché è una prima punta che sa fare il suo lavoro nonostante non sia bravo come Ibra a far giocare la squadra. Pensavamo che fosse un grande acquisto per il Milan ma non è stato bene: è ingiudicabile".