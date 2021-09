De Grandis: "Leao mi ricorda un po' Henry. La genesi del campione mi fa pensare ad una evoluzione di questo tipo"

Stefano De Grandis, opinionista, si è così espresso a SkySport su Leao: "Non inorridite, ma a me ricorda un po' Henry. Appena arrivato in Italia il francese ha fatto l'ala Henry, come un po' sta facendo Leao... probabilmente non era pronto Henry e non è pronto Leao per fare la punta. Henry aveva un tiro un po' più secco, ma vedo delle cose simili: la corsa, la progressione, la capacità di arrivare in porta. La genesi del campione mi fa pensare ad una possibile evoluzione di questo tipo, con le dovute differenze".