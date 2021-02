De Grandis: "Mandzukic non sarà mai un'ala come l'interpreta il Milan ma sarà un punto di riferimento davanti"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista De Grandis ha parlato di Mandzukic. Queste le sue parole: "Mandzukic non sarà mai un'ala come l'interpreta il Milan con esterni a tutta fascia che corrono incessantemente. Il ruolo che ricopriva alla Juventus, seppur esterno, era diverso. Al Milan sarà un punto riferimento offensivo e che porterà centimentri alla squadra. Mandzukic può essere un'ottima spalla per Ibrahimovic ma non farà mai il lavoro di Saelemaekers o Rebic"