De Laurentiis: "I campionati dovrebbero ripartire tutti insieme"

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il ritiro estivo, Aurelio De Laurentiis ha parlato della possibilità di ripresa dei campionati in contemporanea. Queste le sue parole: "E' tutto molto on air, cercheremo di vedere cosa si potrà fare localmente. Poi per gli altri bisognerà vedere gli altri, perché alcuni hanno cominciato prima di noi. Una cavolata totale è che noi abbiamo l'ECA e la UEFA, ma hanno mai deciso di dire tutti ai nastri di partenza lo stesso giorno? E' l'anarchia completa e quindi noi in base a questa anarchia dovremo vedere cosa accadrà."