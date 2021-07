De Rosa su Giroud: "Mi sembra perfetto per recitare il ruolo di vice Ibrahimovic o di alternativa allo svedese"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Geri De Rosa ha parlato di Olivier Giroud. Queste le sue parole: "E' un calciatore che ha giocato ad alto livello seppur partendo dalla panchina nelle ultime stagioni. Ha vinto tanto e sa vincere in Europa. Mi sembra perfetto per recitare il ruolo di vice Ibrahimovic o di alternativa a Ibra. E' un calciatore che ha accettato di entrare in campo per pochi minuti ma quando è stato schierato titolare ma ha dimostrato le sue qualità. Mi sembra un ottimo colpo per il Milan dato che vuole costruire una squadra competitiva in Europa"