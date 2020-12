De Siervo: "Playoff? Ne abbiamo parlato ma è un discorso difficile"

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva' l'ad della Serie A, De Siervo ha parlato della possibilità di vedere i playoff in Serie A. Queste le sue parole: I play off? Se ne è parlato tanto, sarà l'assemblea a esprimersi in caso di proposte, ma per mantenere gli investimenti dobbiamo fornire un contenuto che dura un certo numero di mesi con un certo numero di partite. I play off sono la formula con cui si concludono le grandi competizioni brevi, mentre sui campionati non sono così diffusi. Nulla vieta che trovando un equilibrio nei calendari, perchè i ragazzi non sono dei robot, si possa affrontare la discussione, ma dire play off non può voler dire ridurre il numero delle partite, perchè significherebbe intrattenere per meno prime serate i nostri abbonati, e con meno partite è difficile avere più soldi.