De Zerbi a MN: "Oggi Djuricic avrebbe messo in difficoltà chiunque, non solo il Milan. Rosso a Consigli? Mi spiace per l'errore difensivo"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha analizzato così il match contro il Milan ai microfoni di MilanNews.it: "Perdere è ingiusto, il pareggio ci sarebbe stato stretto. Dall'altra parte però il Milan aveva un grande pubblico, la spinta del terzo posto ed una semifinale giocata pochi giorni fa, era normale fossero stanchi. Li abbiamo messi in una gara che non vogliano giocare, quella di subire le ripartanze con il giropalla nostro ragionato. Espulsione Consigli? Non mi interessa, non ho nemmeno visto se c'era o no. Quello che guardo io è l'errore dei centrali che hanno sbagliato la marcatura preventiva su Piatek, Consigli per noi è un portiere top".

Djuricic falso nueve: "Per tanti motivi non l'ho mai schierato prima, abbiamo anche Babacar e Matri che sono forti. Oggi Djuricic avrebbe messo in difficoltà ogni difesa della Serie A, non solo il Milan".

Tanti complimenti ma poche vittorie: "Mi danno fastidio ma siamo a 31 punti, serenamente a metà classifica. Valutiamo tutto il campionato, non solo le vittorie che mancano. Noi sappiamo chi siamo, è dall'esterno che arrivano pressioni troppo alte. Sopra di noi ci sono solo big e squadre che giocano per l'Europa, siamo nel posto che ci compete. Stiamo facendo molto".

La prova di Boga: "Ha talento purissimo, va aiutato a crescere ed accompagnarlo in un percorso senza fare danni futuri. Deve essere più determinante in gol e assist, deve farli, potenzialmente è un giocatore da questi stadi come San Siro".