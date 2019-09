Delio Rossi sul Milan: "Siamo all'inizio, buona gara col Toro"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Delio Rossi, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "Paradossalmente contro il Torino il Milan ha giocato una buona partita. Giampaolo ha ottenuto risultati giocando in una certa maniera, durante la campagna acquisti, come molte volte succede, magari qualche giocatore non è arrivato. Siamo all’inizio. Nel calcio arrivi o non arrivi. Centri gli obiettivi o non li centri. Oggi il Milan ha altre squadre davanti".