Dg Eintracht: "Rebic farà bene al Milan, la posizione migliore per lui è esterno a sinistra"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Fredi Bobic, dg dell’Eintracht Francoforte, ha rilasciato queste parole su Ante Rebic: "Sarà un giocatore importante, ne sono più che sicuro. Con noi è stato protagonista di stagioni incredibili. Mi auguro, ma so che sarà così, faccia lo stesso per il Milan. La posizione migliore per lui è esterno a sinistra, ma può giocare benissimo anche come secondo attaccante. Ante è fisicamente molto forte e già solo per questo un allenatore difficilmente rinuncia a lui. Ha qualità tecnica, usa destro e sinistro senza distinzioni e la velocità lo rende imbattibile".