Di Carlo a DAZN: "Piatek fa un colpo di kung fu, punizione di Biglia irregolare. Entrambi da togliere, scandaloso"

Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato così a DAZN al termine del match contro il Milan: "Inutile parlare di episodi dubbi, con oggi è la sesta partita consecutiva che perdiamo per situazione strane. Abbiamo affrontato il Milan ad armi pari, poi del VAR inutile parlarne. Decidono sempre come vogliono loro, impossibile non fischiare quel fallo di Piatek. Non serve nemmeno rivederlo, è dal vivo che va fischiato ed è palese. Una roba di kung fu, vi prego, non fatemelo nemmeno rivedere. Abbiamo perso contro il Milan per un colpo di kung fu".

Cosa manca alla squadra? "Siamo ultimi dalla prima giornata, non è facile trovare sempre le motivazioni. Ma questa squadra c'è e gioca, prova sempre a crederci. Giocando con colori diversi oggi sulla maglia avremmo vinto 3-0, ma non le dico queste cose altrimenti gli arbitri si arrabbiano. Io non pretendo nulla, ma almeno che fischino qualcosa. Sui due gol vanno tolti entrambi, la prima punizione non c'è e poi il secondo è clamoroso. In più la barriera sulla punizione di Biglia era a nove metri e mezzo, quanto spazio avevano ancora bisogno per segnare? È scandaloso, ci sono delle regole e vanno rispettate. Ci alleniamo e vogliamo rispetto da tutti".