Di Domenico: "Maldini ha grande credibilità, per il Milan fondamentale continuare con lui "

Intervistato da calciomercato.com, l'agente dell'ex rossonero Ricardo Rodriguez Gianluca Di Domenico ha parlato così di Paolo Maldini, dirigente rossonero:

Nel Milan ha avuto modo di conoscere, dal punto di vista professionale, Paolo Maldini. Secondo lei dovrebbe avere ancora tempo per portare avanti il suo progetto in rossonero?

"Prima di tutto faccio gli auguri a Paolo per il recupero totale dal Coronavirus. Mi sono permesso di scrivergli, di fargli gli auguri quando ho appreso la notizia. Paolo è stato così gentile e mi ha risposto che era tutto ok. Ho conosciuto una persona che sa cosa vuole dire la parola rispetto, di una grande umiltà e sempre disponibile. Tu lo puoi chiamare a qualsiasi ora e trovi in lui disponibilità, magari richiamandoti qualche minuto dopo. E' un gentleman come deve essere un professionista di un certo calibro. Per me sarebbe fondamentale continuare con lui per il Milan. Oltre a rappresentare i colori, oltre ad avere questo DNA rossonero, lui ha anche una grande credibilità. Se vuoi andare a prendere un giocatore 'difficile' con la sua serietà puoi riuscirci. Li aiuta anche a livello mentale e mi spiego meglio. Quando un giocatore è in difficoltà può parlare con l'allenatore e il suo staff, ma confrontarsi con lui che ha vissuto 25 anni nel Milan e ha vinto tutto, ti dà certamente una sicurezza importante. La figura di Maldini è importantissima per me".