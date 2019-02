Di Francesco a Sky: "De Rossi straordinario, avremmo meritato anche la vittoria"

Eusebio Di Francesco è stato intervistato da Sky Sport al termine di Roma-Milan: “Dobbiamo prendere prima gli schiaffi per rialzarci. Dobbiamo essere bravi a trovare continuità. Ci siamo arrivati da soli in questa situazione. Una prestazione come quella di questa sera, quando avremmo meritato la vittoria, dopo quella di Firenze fa riflettere. I giocatori sono la nostra fortuna, noi dovremmo gestirli al meglio, le responsabilità da parte nostra ci sono. La squadra mi fa rabbia perché conosce questo modulo. De Rossi è stato straordinario, conosce il calcio e altre cose che fanno risaltare i giocatori che ha vicino”

Sul gruppo: “Non abbiamo fatto niente, avremmo voluto i tre punti ma magari non avrebbero ripulito la prestazione di Firenze. L’ambiente non era facile. Dal mio punto di vista i giocatori hanno dato una prova di responsabilità, questo è un punto di ripartenza. Le partite si possono perdere ma le prestazioni fanno la differenza”

Su Dzeko e Schick: “Devo dire che l’ho visto Patrick sta in un momento di forma strepitoso, ci voleva in queste partite. Lui potrebbe fare ancora meglio, deve credere solo di più nelle sue qualità perché sa giocare a calcio”

Su Zaniolo: “E’ una grande mezz’ala, lui si è adattato anche a fare il trequartista. Spesso mandiamo le mezz’ali sul paly opposto. È bravissimo come mezz’ala. È uno dei pochi centrocampisti che ho che può fare anche l’esterno. Ha passo, ha forza. Deve continuare così, ce lo teniamo stretto. Deve migliorare qualcosa quando arriva sul fondo perché fa sempre la stessa cosa, deve imparare a modificare le scelte ma per la presenza in campo bisogna fargli solo i complimenti”.

Su De Rossi: “Quando si costruisce una squadra ci sono giocatori che sono fondamentali per giocare in una certa maniera, con dei moduli precisi. Giocando 4-3-3 non possiamo fare a meno di lui. Per giocare in quel ruolo servono determinate caratteristiche”

Sulla difesa: "Effettivamente il rischio è di appiattirsi con i due mentre con un play è più facile. Questo ci è successo spesso, anche a Firenze. Spesso dobbiamo capire come muoverci con i terzini. E' una questione di attenzione che va alzata. Questa sera ho avuto una bella risposta, anche se a livello difensivo mi arrabbio"