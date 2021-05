Di Gennaro a TMW: "Cosa serve al Milan? Prendere De Paul e un attaccante alla Vlahovic"

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e attuale commentatore tecnico, si è così espresso a TMW Radio, durante Maracanà, su cosa serve al Milan nella campagna acquisti estiva: "Prendere De Paul, valutare il discorso Donnarumma, chi non vuole rimanere deve andare via, poi serve un attaccante giovane e forte alla Vlahovic. E poi magari far rimanere Donnarumma. Poi deve crescere Tonali, pagato tanto e che si è visto poco".