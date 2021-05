Di Gennaro a TMW Radio: "Sono d'accordissimo con la conferma di Pioli"

Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv e opinionista di TMW Radio, ha parlato in diretta nel corso di Stadio Aperto sulla conferma di Pioli al Milan: "Sono d'accordissimo, lo conosco sia come professionista che come uomo. Senza Champions sarebbe sicuramente una delusione forte, ma è stata creata un'idea e sono state gettate le basi per il futuro. Leggevo che anche un piazzamento in Europa League, visto che hanno lavorato bene sul piano economico-finanziario, non dovrebbe stravolgere i programmi. Con qualche ritocco possono giocarsi il campionato o comunque arrivare a un posto in Champions".