Di Gennaro: "Ibra? Non ci si poteva aspettare la bacchetta magica"

A TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro, il quale ha parlato così di Ibrahimovic: "Non ci si poteva aspettare la bacchetta magica. Ha messo due-tre palle gol. Deve crescere lui ma è una squadra in difficoltà, con delle lacune. Non sarà facile risalire. Per ricreare entusiasmo nei tifosi e nel gruppo serviranno due-tre vittorie consecutive. La Samp ha avuto palle gol clamorose. E' un punto guadagnato. Ibra sposta gli equilibri, ma mancano gli allenamenti e la confidenza con la squadra. Si è già visto però cosa può dare in campo".