Di Gennaro: "Milan, la classifica ora diventa pericolosa"

Intervistato da TMW Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato del Milan: "E' una squadra che deve stare attenta a fare certe prestazioni, perché ora la classifica è pericolosa. Non ha dei momenti in cui si può vedere una squadra che domina e può vincere. Se non si vincono certe partite, si rischia. Diventa dura tornare a vincere. Deve tirar fuori qualcosa dal punto di vista del temperamento. Theo Hernandez è molto forte, ma deve crescere, così come Leao. E' una squadra che non ha capacità di reazione".