Di Livio: "Scudetto? Può succedere di tutto, lo possono vincere 5-6 squadre"

Angelo Di Livio, ai microfoni di Cittaceleste.it, ha parlato così della lotta per lo scudetto: "Questo è un campionato Covid permettendo. Può succedere di tutto. Fonseca ieri ha perso Dzeko, per esempio. Questo è un campionato strano e lo possono vincere 5-6 squadre comprese le romane. Poi la Juve, l’Inter, l’Atalanta, il Napoli, il Milan. Prevarranno anche quelle squadre che saranno fortunate nel non riscontrare positività in giocatori determinanti per arrivare a dama”.