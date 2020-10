Di Marzio: "Dalot è uno dei migliori terzini destri in Europa"

Gianluca Di Marzio è intervenuto a SkySport24 e ha commentato così il mercato del Milan: "Da quando c'è Elliott, il Milan segue una precisa filosofia, cioè investire su giocatori di meno di 25 anni e prendere in prestito giocatori che hanno più di 25 anni. Tonali è un esempio perfetto, ha l'identikit perfetto di quello che cerca il Milan. Lo stesso giocatore ha spinto tanto per andare nella squadra rossonera. Tra gli acquisti del Milan, sottolinerei con il pennarello rosso Diego Dalot perchè secondo me stiamo parlando di uno dei terzini destri più forti d'Europa. E' un grande pallino di Maldini e Massara. E' molto forte e proprio per questo lo United ha deciso di non concedere ai rossoneri il diritto di riscatto, ma solo un prestito secco".