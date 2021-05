Di Marzio: "La sconfitta a Bergamo dell'anno scorso è stata la scossa per il sì di Ibra al Milan"

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a SkySport ricordando i motivi del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan dopo il 5-0 subito a Bergamo nella passata stagione: "Non so se abbia chiamato prima Ibra o Boban dicendo allo svedese che il Milan avesse assolutamente bisogno di lui. Però è stata quella la scossa per far dire a Ibra sì al Milan":