Di Marzio: "Piatek 35 milioni in soluzione unica, non ricordo una spesa così importante. Milan forza economica"

Nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale' su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così dell'affare Piatek, elogiando la forza economica del club rossonero: "Piatek aspettava l'ok definitivo della trattativa da giorni, sta arrivando a Milano e domattina farà le visite. La cosa più particolare è che il Milan pagherà tutto e subito cash, in un'unica soluzione. Non ricordo una spesa così importante di un club italiano in un'unica soluzione. Tutti i club spalmano su più tranche di pagamento, qui no. Preziosi non voleva contropartite, il Milan voleva il ragazzo, quindi si è andati sul 'così o niente' ed i rossoneri hanno dimostrato grande forza economica nel tirare fuori subito 35 milioni. Mai vista una cosa simile, lo ripeto. Parlando del ragazzo, sono rimasto stupito della sua professionalità. Oggi si è allenato in casa, da solo, nel suo giardino. Non stava ad aspettare la chiamata come fanno altri, correva per farsi trovare pronto e al meglio".