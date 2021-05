Di Stefano: "Calabria out dalla Nazionale? Fa un po' di rabbia, l'avrebbe meritata"

Peppe Di Stefano, corrispondente di SkySport per il Milan, è intervenuto da Milano soffermandosi sul momento di due giocatori rossoneri: "Calabria e Theo sono così diversi per nazionalità e stile di gioco, ma così simili per numeri: hanno collezionato 7 goal e 7 assist in stagione, sono due titolari di questa squadra, sono due traini della formazione rossonera, ma sono ignorati - Theo totalmente e Calabria che non ha fatto il vaccino pre Europeo - dalle rispettive Nazionali. Poco male, comunque, perché l'anno prossimo entrerà nel giro azzurro: fa un po' di rabbia, sicuramente avrebbe meritato la convocazione per la grande stagione disputata. Comunque, lui e Theo sono sue frecce nell'arco di Pioli perché sono quelli che, assieme a Kessie, danno equilibro alla formazione rossonera".