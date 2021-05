Di Stefano: "Non avevo mai visto Maldini così nervoso, ma è una tensione sana"

Peppe Di Stefano, corrispondente di SkySport per il Milan, si è così espresso in diretta da Bergamo nell'immediato pre Atalanta-Milan sul comportamento e l'atteggiamento di Paolo Maldini: "Maldini ha vinto tanti Scudetti, ma non l'avevo mai messo così teso e nervoso; parlava con Massara. Oggi guardavano Ilicic. È un nervosismo positivo, tensione sana: è il suo progetto tecnico, ha riabilitato il Milan dal punto di vista dell'identità tattica. Il Milan adesso è una vera squadra e per lui sarebbe il regalo più bello riportare il Milan in quella che lui definisce 'casa', cioè la Champions League".