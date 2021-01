Di Stefano: "Un po' di pretattica su Ibra, ha 15-20 minuti nelle gambe. Calhanoglu ieri camminava a fatica"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' Peppe Di Stefano ha parlato delle ultime di formazione e della condizione di Ibrahimovic e Calhanoglu. Queste le sue parole: "Pioli in conferenza stampa ha fatto un po' di pretattica riguardo la domanda su Ibrahimovic e su una possibile convocazione. In questo momento la presenza di Ibrahimovic aiuta a motivare la squadra. Quanti minuti ha Ibrahimovic? Probabilmente non più di 15-20 minuti. Lo svedese verrà utilizzato solo se la partita richiederà il suo impiego altrimenti è probabile che non venga schierato. Per Calhanoglu è stata forzata la mano. Visto ieri, il giocatore camminava a fatica. E' in panchina perchè potrebbe essere una pedina utile un caso di necessità. La formazione è quindi quella detta ieri sera ovvero con Donnarumma in porta, la retroguardia titolare composta da Theo, Kjaer, Romagnoli e Calabria e il centrocampo formato da Tonali e Kessiè. Dietro alle spalle di Leao, spazio a Hauge, Brahim e Castillejo"