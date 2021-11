Diaz a Milan TV: "Il Wanda sembrava San Siro, i nostri tifosi sono incredibili. Oggi abbiamo meritato come all'andata"

Brahim Diaz ha parlato a Milan TV nel post partita di Atletico-Milan 0-1. Queste le sue dichiarazioni:

Che emozioni hai? “Super contento, meritavamo. Abbiamo meritato per tutto quanto fatto in campo, abbiamo sfruttato questa situazione. La meritiamo così come meritavamo la prima partita”.

Sullo stadio: “Sembrava San Siro, incredibile (ride, ndr). Sono grato a tutti i nostri tifosi, il loro sostegno è incredibile e si meritano questa vittoria”.

Come fa il piccolo Brahim a dominare contro i giganti dell'Atletico? “Io gioco il mio calcio, faccio quello che so fare meglio. Mi piace giocare, sono contentissimo per la vittoria. Mi sono divertito, giocare a calcio è divertente”.

Sulle possibilità di qualificazione: “Adesso abbiamo vinto questa partita meritatamente, avremmo meritato di più in questo girone. Ora ci aspetta un’ultima partita contro una grande squadra. Vogliamo vincere e poi vedere che succede”.

Come ti immagini San Siro contro il Liverpool? “Lo posso immaginare, i tifosi sono sempre così. Abbiamo bisogno di loro, con loro andrà bene”.