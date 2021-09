Diaz: "Bel rapporto con Paolo Maldini, ha grande fiducia in me. Sta dimostando il suo valore anche da dirigente"

Brahim Diaz, ai microfoni di AS, ha parlato così di Paolo Maldini: "Abbiamo un bellissimo rapporto, ha grande fiducia in me, apprezza il mio talento e sono molto grato sia a lui che a Massara, a Gazidis, al mister: tutti hanno voluto che fossi qui. Paolo come calciatore è stato una leggenda e sta dimostrando il suo valore anche come dirigente".