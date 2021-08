Diaz esalta Pioli: "E' stato l’elemento fondamentale che ci ha fatto migliorare e maturare in ogni aspetto"

In merito al suo rapporto con Stefano Pioli, Brahim Diaz ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Mi ha insegnato tanto. È vero che La Liga e la Serie A sono diversi ma il pallone non ha una lingua ed è il campo che parla. In A ci sono giocatori di grande talento. Pioli ci ha insegnato moltissimo. È stato l’elemento fondamentale che ci ha fatto migliorare e maturare in ogni aspetto".