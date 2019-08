Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Nelson Dida ha parlato anche dell’addio al Milan di Leonardo: "Credo che la questione sia dipesa in massima parte dal risultato della squadra. Il Milan non ha raggiunto l’obiettivo primario ed è finita così. Mi spiace molto, lui per me è una grande persona e un grande amico. Voleva solo il meglio per il club e l’ha dimostrato tirando a bordo Maldini".