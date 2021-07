Diniz (All. Santos) su Kaio Jorge: "Vuole partire ma lasciandosi bene con il club. Vorrei restasse fino a dicembre"

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore del Santos Fernando Diniz ha parlato del futuro di Kaio Jorge. Queste le sue parole: "Se alla fine dovesse restare al Santos, la mia intenzione è quella di schierarlo in campo, ovviamente . Quello che ho potuto capire, parlando con Kaio Jorge è che vuole andarsene, ma trovando le modalità per ricompensare in qualche modo il Santos. Insomma, vuole partire, ma lasciandosi bene con il club. Se invece rimarrà, verrà utilizzato anche perché è importante per noi ed è difficile da sostituire.Non mi piace parlare di trattative, ma il mio desiderio è che rimanga a giocare qui almeno fino a dicembre".