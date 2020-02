Dionigi su Ibra: "E' un giocatore di riferimento in campo e nello spogliatoio"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Davide Dionigi, ex calciatore rossonero, ha parlato dell'impatto di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Forse il Milan ha bisogno di un giocatore di riferimento che non significa averlo solamente in campo. Uno può essere di riferimento anche in uno spogliatoio. Sicuramente il giocatore per età anagrafica non potrà essere quello dei tempi passati però è sempre un campione dal quale puoi prendere sempre il massimo. Ovviamente Ibrahimovic non si discute."