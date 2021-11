Disfatta Uruguay in Bolivia, l'ex Milan Tabarez in bilico? Il ct: "Decidono altri, io non mi dimetto"

Il pesante ko dell'Uruguay in Bolivia complica non poco il cammino della Celeste verso Qatar2022. Quello di La Paz è però solo l'ultimo risultato non all'altezza delle aspettative, per Luis Suarez e compagni, tanto che già da qualche ora si parla di un possibile esonero per Oscar Washington Tabarez. Al momento la federazione ha scelto di proseguire con l'attuale ct, ma non sono esclusi ribaltoni nei prossimi mesi. Dopo la partita, lo stesso Tabarez ha risposto ad una domanda precisa sulle sue possibili dimissioni: "Non lascerò l'incarico. Sono un professionista, ho un contratto e so cosa devo fare. Certe decisioni vengono prese dall'alto e devono essere rispettate, ma non potrebbero chiederlo a me dopo tanto tempo su questa panchina. Non farò un passo indietro", le sue parole riportate da El Pais.