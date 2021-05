Donadoni: "Il Milan merita di andare in Champions più della Juve"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del big match in programma questa sera a Bergamo: "L’Atalanta è una bellissima realtà da tempo, il Milan ha dimostrato a lungo di essere in grado di lottare per il primo posto, pur non essendo attrezzato come altre squadre. Magari finirà diversamente, ma io penso che la squadra di Pioli meriti di andare in Champions più della Juve. Come si preparano notti così? Noi avevamo Berlusconi e Galliani. Fondamentali, riuscivano sempre a tirarti fuori qualcosa in più. Oggi c’è Maldini, non sottovalutate l’importanza della sua presenza accanto alla squadra. Vale anche per Ibra? Eccome se vale. È uno scambio reciproco, tra lui e i compagni, che carica tutto l’ambiente. Finire fuori dalle prime quattro sarebbe una delusione, lo vediamo lì davanti da un anno. Ma una stagione così può solo farti crescere, comunque vada".