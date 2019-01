Donadoni: "Juve-Milan a Gedda? Un contesto non facile da vivere"

In vista della finale di Supercoppa in programma a Gedda, il quotidiano La Repubblica ha intervistato Roberto Donadoni, il quale ha chiuso la sua carriera da calciatore proprio in Arabia Saudita: "Nei giorni scorsi ho seguito poco il dibattito. Posso dire con cognizione di causa che si tratta di luoghi dei quali, se non ci vai, non puoi renderti conto. E non bastano certo tre o quattro giorni. Io ci ho vissuto per sei mesi, da novembre ad aprile. La ritengo un’esperienza importante della mia vita, non solo della carriera. Mia moglie andava e veniva dall’Italia. Quand’era a Gedda, doveva vestirsi con l’abaya e mettere il velo, sempre. La polizia morale, i mutawa, vigilava col frustino per chi sgarrava".