Donnarumma a Sky: "Dopo il rigore parato non avevo capito che avevamo vinto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex rossonero è tornato sul rigore parato a Saka che è valso l'Europeo all'Italia: "La mancata esultanza dopo l'ultimo rigore? Perché non avevo capito che avevamo vinto. Ho guardato l'arbitro per capire se il VAR aveva dato l'ok e ho capito che avevamo vinto solo quando ho visto i miei compagni esultare. Il Pallone d'Oro? Ne sento parlare ma non ci penso".