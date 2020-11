Donnarumma a Sky: "Preso un gol evitabilissimo, un orgoglio essere capitano del Milan. Maradona? Sconvolto"

Gigio Donnarumma è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Lille-Milan:

Sulla gara: "Potevamo vincere, abbiamo preso un gol evitabilissimo, sono un po' amareggiato ma l'importante è non perdere. Abbiamo altre due finali, il destino lo decidiamo noi".

Sull'assenza di Zlatan: "Ibra è un fuoriclasse, ci dà una grande mano, ma tutti quelli che subentrano sono bravi giocatori e meritano di giocare del Milan. Daranno tutto per non far sentire la sua mancanza".

Sulla fascia: "E' un orgoglio essere capitano del Milan, ma la fascia è di Alessio, gliela consegnerò probabilmente domenica. La fascia dà qualcosa in più".

Sulla scomparsa di Maradona: "E' tutto, è il calcio. Appena atterrati c'è stata questa brutta notizia, mi ha sconvolto. Un abbraccio a tutti i suoi familiari".