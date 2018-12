Donnarumma a Sky: "Una bella parata, ringrazio Gattuso e la squadra. Lo scorso anno è stato difficile, ora sono molto più tranquillo"

Gianluigi Donnarumma è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di Milan-SPAL.

Su Gattuso e la squadra: "Lo ringrazio tanto per la fiducia, ringrazio anche la squadra che mi mette in condizione di far grandi prestazioni. Oggi sono contento per essere riusciti a vincere".

Sulla parata finale: "E' stata una bella parata".

Sul fatto che non si scaglia contro i difensori: "Non è da me andare ad insultare i difensori, tutti possono sbagliare".

Sulle differenze con lo scorso anno: "L'anno scorso è stato difficile, è stato molto duro. Quest'anno sono molto più tranquillo e riesco a fare anche meglio".

Sui miglioramenti: "Devo migliorare in tutto, sono ancora giovane, devo migliorare certe cose, un pochino con i piedi. Sto allenando tanto anche i piedi perché il mister vuole giocare sempre da dietro ed avere una mano sul possesso".