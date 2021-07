Donnarumma numero 1 al mondo? Cragno: "Questione di gusti, è comunque tra i primi tre"

Nel ritiro di Pejo ha parlato Alessio Cragno, uno dei senatori del Cagliari, il quale si è soffermato in conferenza stampa anche su Donnarumma: "È una questione di gusti, se non è il numero 1 al mondo sicuramente è tra i primi 2 o 3. Ha fatto un salto di qualità mentale e lo ha dimostrato in questo Europeo: è stato decisivo in ogni situazione in cui poteva esserlo. Mi piacciono molto Oblak, Donnarumma e il croato Livakovic, mentre in Italia i nomi sono quelli soliti. Per quanto riguarda la comunicazione dell'esclusione ho ricevuto la telefonata dal preparatore dei portieri, ma quel che ci siamo detti resta tra noi".