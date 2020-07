Donnarumma: "Pioli è una grande persona e un grande allenatore"

Gigio Donnarumma, intervistato da Sky, ha rilasciato queste parole su Stefano Pioli: "Ringrazio tanto il mister per le belle parole che spende sempre su di me. Gli darò sempre il massimo perché è una grande persona e un grande allenatore. Sono contento di quello che stiamo facendo in questo periodo: stiamo veramente alla grande e spero di riuscire a raggiungere obiettivi con il mister".