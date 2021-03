Drago su Kessie: "Franck era timido e mangiava male. Ora è un tuttocampista ed è migliorato tantissimo"

Intervenuto ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' l'ex allenatore del Cesena Massimo Drago ha parlato di Kessie, centrocampista del Milan che il tecnico aveva allenato proprio in Romagna. Queste le sue parole: "Era timido e spaesato. Si era presentato come un difensore centrale ma in quel ruolo era l'ultimo nelle gerarchie. Decisi di schierarlo a centrocampo. Era una diga, da lì ha sempre giocato in quella posizione. All'epoca mangiava male, spesso panini e merendine. A Cesena provava a calciare i rigori in allenamento, ma in partita mai. Ora è migliorato tantissimo, è un tuttocampista. Lo metto tra i primi tre che ho allenato nella mia carriera"