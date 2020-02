Ds Bologna: "Ibra? E' stato un discorso dettato dall'amicizia con Mihajlovic"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di TMW Radio Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha parlato della trattativa che aveva coinvolto i rossoblù nella corsa a Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Per quanto riguarda Ibrahimovic, l'abbiamo detto più volte: è stato un discorso personale dettato dall'amicizia con il mister. Si erano sentiti e Ibra aveva dato la sua disponibilità a venire a Bologna, fermo restando che avrebbe deciso più avanti, come è andata poi. È stato molto corretto, aveva detto a Mihajlovic che sarebbe stato il primo a sapere la sua decisione, e così è stata. Per questi motivi faccio fatica a considerarla un'operazione andata male, era dettata più dalla loro amicizia."